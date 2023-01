Vinskolen: Kodespråket

Synes du det er vanskelig å tyde etiketter? Du er slett ikke alene om det. Her er noen ledetråder som kan hjelpe deg til færre bomkjøp.

Vi skulle smake gjennom 63 viner før lunsj. Da er det noen illusjoner som ryker. Nå sto jeg med en boks rødvin i hånden i smakerommet på Vinmonopolets hovedkontor. Hele innpakningen hintet mot at dette nok ikke kom til å bli formiddagens store smaksopplevelse. Ofte tar jeg feil, men smaken bekreftet antakelsen. Dette var en vin jeg aldri ville ha kjøpt selv, og strengt tatt synes jeg ikke du bør det heller.

Men hvordan kan du egentlig vite det? Finnes det en måte jeg kan lære deg å «tyde» ledetrådene på etiketten uten å smake deg gjennom mange bomkjøp først? Jeg skal forsøke å komprimere mine beste triks her.

1. Vet du hvor vinen er laget?

På boksen står det «Plateau», men det finnes mange platåer i verden. Hvor skal vi? Rose valley, står det. Aldri hørt om. Jeg må lete på boksen for å se opprinnelseslandet – Bulgaria. Uttrykket «Winemaker’s reserve» indikerer at innholdet er noe opphøyet. Men er det egentlig det? Nå skal jeg ikke bli for streng. Samme vin på flaske koster 125 kr. Dette er en billigvin som skal tilby noe nytt til de mest prissensitive kundene. Forventningene kan ikke være for høye. Men om du ønsker en vin som smaker mer enn det du kan få fra tappetårn på danskebåten, da gjør du lurt i å notere dette: Tydelig adresse, kommune, landsby eller vinmark er ofte en kvalitetsindikator.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.