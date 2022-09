Uløst smerte i familien

Hun er tilskuer til et familiedrama der hans ekskone og deres voksne barn har hovedrollene.

Jeg kom inn i denne familien for snart fem år siden, noen år etter at min mann var blitt skilt. Det var i sin tid en vanskelig skilsmisse, etter at min mann hadde vært utro. Elskerinnens mann ringte min manns ekskone og fortalte om forholdet. For et søl og for et svik!

At elskerinnen bare var noen år eldre enn hans eldste sønn, gjorde det hele spesielt vanskelig. Ikke så overraskende kanskje, ble min mann utpekt som syndebukk og den som fikk skylden for den påfølgende skilsmissen. Selv om de visstnok var ganske uforenlige som ektefeller, ut fra det jeg har skjønt, men det bleknet naturlig nok i lys av hans utroskap.

Alle hans valg i denne tiden viser for øvrig en mann som ikke klarer å ta inn over seg hvilken smerte han påførte sine barn. Fornedrelsen som hans ekskone måtte kjenne på, kan jeg bare ane.

Første gang jeg skulle møte familien hans, var i forbindelse med et selskap. Da ringte hans ekskone. Av samtalen forsto jeg at hun var opprørt over at jeg skulle være til stede. Jeg var imidlertid invitert, og jeg valgte å bli med. Litt senere meddelte én av døtrene meg, i klar tale, at hennes barn allerede hadde en bestemor og var fornøyd med det.

