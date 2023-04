Vinskolen: Jeg erklærer grillsesongen for åpnet!

Nå orker jeg ikke å vente lenger.

Ingvild Tennfjord

I påsken fyrte vi opp grillen. Altfor tidlig, selvsagt. Jeg måtte pakkes inn i ulltepper så snart solen forsvant bak en sky. Ble forkjølet. Svidde kyllingfiletene. Men, likevel ... Duften av tennvæske ga meg troen på at sommeren ikke er så langt unna. Så nå har jeg snakket strengt til mannen min: Vi spiser ute, selv om det er for kaldt. Observante lesere vet at jeg synes denne vinteren har vært evig lang. Aldri i mine ti år med vinspalte har jeg begynt å skrive om grillviner så tidlig i sesongen. Men nå kjører vi på!

Ti år! Tenk det ... Jubileet som nærmer seg, gjør at jeg reflekterer mer rundt egne valg og tekster. Da jeg sa opp jobben for å bli vinjournalist, var jeg drevet av frustrasjon. Først og fremst mot et vinspråk som jeg opplevde som ekskluderende. Selv om språk var jobben min, forsto jeg ikke hva anmelderne mente. For det andre syntes jeg tilgangen til vin var begrenset og vanskelig tilgjengelig. Vinverdenen fremsto som en slags losje med hemmelige opptakskriterier. Jeg ville åpne opp, rive ned og forandre. Spørsmålet er: Hvor bra har jeg egentlig lykkes med det? Her er en liste over mine blindsoner. Og listen vokser dessverre med erkjennelse.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.