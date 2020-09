Mandag kan du sikre deg eksklusiv rødvin

Var alt bedre før? Eller er utviklingen som skjer nå i Barolo og Chianti et gode? Meningene er sterke. Nå kan du smake selv. Eksklusive viner slippes mandag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Er du glad i italiensk rødvin? Da bør du følge med nå. For endringene vi ser i disse klassiske vinområdene er store og definerende. Mandag morgen slippes eksklusive viner i et spesialslipp gjennom Vinmonopolets nettsider. Små kvanta og høye priser tiltrekker seg samlere og vin-entusiaster blant kjøperne.

Særlig er det et fokus på Barolo i 2016-årgangen som beskrives som «nær perfekt». Den indre kampen som foregår i Chianti i Toscana er mindre omtalt. Men begge deler bør interessere også deg som nyter vin, fremfor å samle på den. For hva skal disse to klassiske vinområdene være? Er det en klassisk eller ny stil som vil dominere tiår fra nå?