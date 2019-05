Vi har jo vært gjennom dette før. Jeg vet at bunadssølvet skal pusses og skjorter strykes. Den snikende mistanken om at skoene til poden er blitt for små, og at softisen fra i fjor fremdeles pryder dressjakken. Så hvorfor klarer jeg ikke for en gangs skyld å være ute i god tid?

Min ambisjon denne våren er å endre på akkurat det. I mai venter en stripe røde dager med sløyfe på. En ting er 17. mai. Men du bør ta høyde for alle langhelgene og de inneklemte fridagene, også. Det er flere festlige anledninger enn jeg kan telle på én hånd. Vet du hva vi trenger da? Bobler. Rikelig med bobler.