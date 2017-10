Han hadde beholdt roen da han satt tre netter og fire dager i et Taliban-fengsel i Afghanistan. Han hadde beholdt roen da en gangster siktet på ham med rifle en hel natt i Pakistan. Han hadde beholdt roen da kriminelle viste ham et kart over nærområdet hans i Oslo, med en ring rundt huset hans; «vi vet hvor du bor». Men nå reiste han seg og gikk rundt i rommet mens han skrek og bannet.

«Faen!», ropte han. «Faen, faen, faen!»