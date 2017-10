En sommerdag rundt år 2000 satte Bjørn Eidsvåg seg ned på en uterestaurant i Risør for å nyte noen beger i solen. Roen uteble, og snart syntes sangeren fra Sauda litt synd på seg selv. Det var stadig folk som kjente ham igjen og skulle hilse på.

Det forandret seg da Erik Bye dukket opp og slo seg ned ved bordet. Den nesten to meter høye mannen tok umiddelbart over stedet. Det Bjørn Eidsvåg hadde vært utsatt for av fotografering og autografspørsmål, ble mangedoblet. NRK-legenden tok imot med åpen favn.