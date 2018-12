Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en kvinne i begynnelsen av 30-årene med en kjæreste som er noen år yngre enn meg. Tidligere har jeg hatt to andre seriøse parforhold, begge til menn som har vært en god del eldre. Og da jeg for et par år siden ble singel igjen, tenkte jeg i utgangspunktet at jeg ville prøve å finne en ny kjæreste på noenlunde samme alder som de to forrige.