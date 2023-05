Portugals viner skinner akkurat nå

Hva sier du til å plukke alle sommervinene dine fra ett og samme land?

Ingvild Tennfjord

Er det mulig å komprimere et lands rikholdige historie i én eneste vinspalte? Jeg må forsøke.

For Portugal sliter med å nå frem i støyen. Sånn kan vi ikke ha det. Kvaliteten er blitt så høy. Tilgjengeligheten er god og smakene så anvendelige. Så her kommer alt du trenger å vite om Portugal på nitti sekunder.

Lukket land i mange år

Kontrasten kunne knapt vært større. Det du lærte om Portugals historie på skolen handlet om oppdagere, kolonisering, sjøfart og erobringer. Men fra 1926 dominerte António de Oliveira Salazar portugisisk politikk. Hans motto var «Orgulhosamente sós». Stolt alene. Portugiserne vendte seg innover. Lukket seg helt frem til 1974, da Salazars etterfølger ble styrtet i en militærledet revolusjon.

Utenfor Portugal skjedde det mye. Internasjonale druesorter ble populære over hele verden. Nye vinnasjoner, som Australia og Chile, bygget sine imperier. Hele fremveksten av den kommersielle vinindustrien slik vi kjenner den i dag, foregikk uten at Portugal deltok.

Unntaket kjenner du

Rosévinen Mateus, med sin karakteristiske ovale flaske og sødmefulle smak, ble en sånn massiv, kommersiell suksess, at den i glansdagene alene sto for nær 40 prosent av Portugals eksport. Mange gledet seg også over vinho verde. Den lette, litt prikkende hvitvinen som smakte syrlig av epler. Sånt er ikke nok til å kjempe mot gigantene i vinverden.

Med EU-medlemskap åpnet Portugal grensene igjen i 1986 og fikk tilgang til investeringer, ny teknologi og sårt tiltrengt modernisering. Portugal har et rikt tilfang av egne druer. At landet var så lukket, bidro til at de internasjonale druesortene «alle» etterspurte, aldri fikk solid fotfeste her. Touriga nacional. Tinta roriz. Tinta barocca. Listen er lang.

Portugal har minst 248 druesorter som ikke finnes andre steder. Nå er tidsånden endret. Autentisitet og særpreg etterspørres. Gjett hvem som virkelig har noe å slå i bordet med da?

Portvin har gått fra å være avleggs og gammeldags, til hyppig å bli etterspurt av leserne mine. Men selv om flere av dere innimellom drikker portvin, særlig til jul, er det ikke nok til å løfte en vinnasjon. De har måtte tenke nytt. Pionérer som Symmington-familien, Quinta do Crasto, Dirk Niepoort med flere, har aktivt arbeidet for å løfte landets røde og hvite viner.

