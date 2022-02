Da datteren ikke kjente ham igjen, tok Øystein Pettersen et avgjørende valg Mannen som nylig fryktet han skulle dø, vet hvilket ord han ville tatovert på kroppen. Det er ikke «Pølsa».

Når Øystein Pettersen (39) onsdag denne uken går på scenen med saggede jeans og hvite sneakers, er det lett å tenke at han skal drive komikk. Flås-kjeften fra Groruddalen, rakkeren fra reality-TV-skjermen – her står han nå, i Vika, Oslo sentrum, foran 65 eiendomsmeglere fra Sem & Johnsen. Det er åpningsuken for firmaet i deres nye hovedkontor. Mandag var det kaker og bobler. I dag «Pølsa» og frukt.

– Resultatene er hva både dere og jeg lever av. Men det er ikke det jeg lever for, sier den innleide inspirator.