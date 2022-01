Du svette tid! Det norske hus har fått et nytt rom.

30 av hans 50 kvadratmeter store leilighet er fylt opp av treningsutstyr

De hever taket, bygger om garasjen eller rigger seg til under trapper. Alt for treningens skyld. Her er fem spenstige hjemmegym.

Da koronaen kom, flyttet vekter og tredemøller inn i våre hjem.

Forhandlere av treningsutstyr opplevde en vill vekst i privatmarkedet i 2020, og utstyr trenger plass. Stadig flere prioriterer å innrede egne treningsrom hjemme. Norsk svette har aldri før vært mer kortreist.