Ingvild Tennfjord: Harry og lettbeint? Nei, denne vinen har det skjedd noe med.

Denne uken kommer helgefølelsen ekstra tidlig! Årets superferske vin, såkalt Beaujolais nouveau, slippes i butikkene torsdag.

Nesten all vin du kjøper er et år gammel, eller mer. Men på torsdag skjer noe spesielt. Fra Beaujolais i Frankrike kommer årets superferske vin i hyllene. Druene ble høstet for bare noen uker siden. Hvordan klarer de det? Og hva er egentlig greien med Beaujolais nouveau?