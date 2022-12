Psykolog Frode Thuen: Voksne barns problemer

Hun har pratet med flere venninner og kolleger. Alle hadde ganske store bekymringer på vegne av voksne barn.

Frode Thuen

For en tid siden var jeg sammen med en del venninner og kolleger som jeg ikke vanligvis har så nær kontakt med. Men akkurat denne kvelden var vi veldig åpne og fortrolige med hverandre, særlig når samtalen på et tidspunkt kom inn på barna våre. Vi er alle pluss/minus 50 og har mer eller mindre voksne barn. Og det som slo meg, var at vi alle sammen hadde ganske store bekymringer på barnas vegne.

Noen fortalte om tenåringer som hadde droppet ut fra videregående og bare sitter hjemme og gamer, andre om døtre som sliter med spiseforstyrrelser og tvangstanker, eller sønner som er kjempefrustrerte fordi de ikke får seg kjæreste. Andre igjen var urolig for at barna ikke har det bra med sine partnere, eller at de ikke får de jobbene de ønsker seg. Eller at økonomien deres er så stram, at det går utover nattesøvnen til både barna og foreldrene.

Les Frode Thuens svar lenger ned: