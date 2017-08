Jeg har mitt eget, hemmelige kantarellsted. Dit løper jeg rundt, lett på foten, blåbærsblå rundt leppene. Proppfull av kunnskap om latinske navn og giftsopper, skiller jeg dem raskt og sikkert fra hverandre. Innimellom møter jeg andre forvirrede sopplukkere. Håpløst, vettu. De har ikke snøring. Men jeg forbarmer meg over dem. I kurven har jeg så mye sopp allerede at jeg velger å være raus med instruksjoner og hint.

Nei da. Sannheten er denne: Jeg er en asfaltjente fra Bergen. Oppvokst bokstavelig talt under Den Blå Steinen. Jeg kjenner meg feil i skogen. Ungene bare inntar den. De finner maur og pinner og bare er. Jeg blir stående uten å vite hvor jeg skal gjøre av hendene. Som om jeg står med en kølapp i hånden på et apotek eller noe. Men jeg vil noe mer. Jeg vil bli en sånn soppdame med kurv. Jeg må låne den selvsikkerheten. Så nå har jeg hanket inn forsterkninger. En kompetent bekjent skal lede meg inn i mosen, skogen og alt jeg snart skal føle at jeg eier.