Hun kunne drømme at det lå døde dyr i plastsekker utenfor inngangsdøren hennes. I marerittene hastet hun rundt i et grisefjøs på jakt etter et sted å gjemme seg.

Fem år «undercover», med falske identiteter å sjonglere, oppdiktede historier å huske og et skjult kamera i brystknappen og batteripakken gjemt i BH-en, gjør noe med deg – både i sovende og våken tilstand.