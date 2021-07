Prinsen har kysset en sovende Snøhvit i over 80 år. Så ble det bråk.

Disney har formidlet kjernesunne amerikanske verdier i snart hundre år. Jobben blir stadig vanskeligere i et polarisert USA.



I morgentimene 30. april sto tusenvis av forventningsfulle mennesker foran portene til den tradisjonsrike fornøyelsesparken Disneyland i California. Mange av dem gledet seg til å teste ut den nyoppussede versjonen av Snow White’s Enchanted Wish, en reise inn i Snøhvits verden. Attraksjonen hadde fått en solid ansiktsløftning med lyseffekter og ny musikk. Som bonus hadde man inkludert en scene fra filmversjonen av eventyret, der prinsen vekker den skinndøde Snøhvit til live ved å kysse henne.

Det provoserte to journalister fra California-avisen SF Gate. De mente det var problematisk at menn kysser bevisstløse kvinner uten samtykke i et opplyst 2021. «Det er vanskelig å forstå at Disney velger å inkludere en scene med et så gammeldags syn på hva menn har lov til å gjøre mot kvinner», het det i artikkelen.