Han er redd for å ikke trives i svigerfamiliens «kvinnemiljø»

De har funnet lykken i voksen alder. Kan de ødelegge alt hvis de gifter seg og flytter sammen? Psykolog Frode Thuen gir råd.

Vi er et par i 60-årene som har funnet Kjærligheten. Vi har begge ekteskap og «mer til» bak oss, og voksne barn og barnebarn. Etter noen få år i ren glede, har vi nå lyst til å gifte oss! For å markere at vi mener alvor, ikke bare overfor hverandre, men også overfor dem som står oss nær.

Men er det galskap å knytte oss så sterkt sammen? Bør vi heller forbli mer eller mindre særboere, og ikke knytte barn og barnebarn altfor nær oss? Og kanskje heller ikke blande inne dette formelle som ekteskapet innebærer, og som også kan oppleves som truende for våre nære?