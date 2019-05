Ok, dette vet vi: Det kommer på til å bli kø på Vinmonopolet. Hyllene kommer til å stå ribbet tilbake. Heldigvis har det overhodet ingenting med deg å gjøre. For du står allerede med handlelisten i hånden. Dette er min lille nasjonaldagspresang til deg: Seks viner jeg mener dekker alle behov under feiringen.

Når jeg skriver «alle behov», kan jeg fastslå at det ikke er rent få det gjelder. Som ihuga 17. mai-entusiast er jeg for å feire dagen mye og begeistret. For mange er det da nærliggende å tenke at de bør hente frem de dyreste vinene og mest eksklusive smakene.