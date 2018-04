Den norske professoren og suksessforfatteren Morten Timme Hansen har kommet med årets gladnyhet: Veien til suksess er å jobbe mindre! Ved første inntrykk kan det høres ut som en av de for-godt-til-å-være-sant-nyhetene om at man blir frisk av å drikke rødvin og slank av sjokolade.

Men Hansen er langt fra noen lettvekter. Berkeley-professoren er en av verdens mest anerkjente eksperter på ledelse. Han toppet bestselgerlistene med sin forrige bok, Great By Choice. Nå er han tilbake med Great At Work, som er basert på et fem års studie av over 5000 ledere og ansatte i forskjellige bedrifter.