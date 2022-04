Brødrene slåss om alt – foreldrene tør ikke la dem være alene Tore og Morten føler at alle har en mening om dem: skolen, omverdenen, deres egne familier. Derfor føles det ekstra ydmykende ikke å få til barneoppdragelsen.

Hva gjør man når søskenkrangling har tatt over hjemmet fullstendig?

To fedre ser spørrende på meg. Sønnene deres er i ferd med å slite dem fullstendig ut. Hver for seg oppfører de seg som engler. Men sammen er de nærmest giftige – både for hverandre og for familien sin.