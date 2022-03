Han frykter at datteren skal bli som moren sin Hver gang Silje har tilbrakt helgen hos moren sin, kommer hun hjem igjen til faren som et barn på vrangen.

Det begynte som en vakker kjærlighetshistorie, men endte som et mareritt.

Jeg møter en far som for sent forsto hva som traff ham. At kvinnen han flyttet sammen med og fikk barn med før det var gått et år, også hadde noen veldig mørke sider. Snart var dagene fylt av sjalusi, sinneutbrudd, krangel og økonomiske problemer. Også bruddet ble turbulent.