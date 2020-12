Torje Bjellaas lager egne treski. Materialet er hentet i dalen han går topptur fra om vinteren.

Han starter med å tegne ut formen med blyant. Deretter er det høvling, pussing og damping. Resultatet bruker han i fjellet Torje Bjellaas lager sine egne ski Han holder et eldgammelt håndverk i live

Du må kanskje være ekstra dedikert for å lage dine egne ski, vedgår Torje Bjellaas. Han står i garasjen med to tykke planker av ask mellom hendene.

– Men det er noe med prosessen, forklarer vossingen, bosatt i Jølster.