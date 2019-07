For angsten, og hvordan vi håndterer den, er i mange tilfeller det egentlige problemet, det som ligger under alle krangler og konflikter.

Angst for å bli sviktet og såret, for ikke å strekke til, for å bli avslørt som den man innerst inne er – en som ikke fortjener andres kjærlighet. Eller angst for å bli invadert og kontrollert, og for å miste seg selv i møte med den andre.