Live Nelvik er lei av foreldrepresset: – Ingen tør å si noe i frykt for å være den dårlige forelderen Hvorfor synker de norske fødselstallene? Programleder og trebarnsmor Live Nelvik tror hun vet svaret.

Hun satt og skrollet på et mammaforum da det slo henne hvor komplisert alt er blitt. En mamma hadde skrevet et innlegg om tøfler. Hvilke tøfler egnet seg best til barnehagestart?

Innlegget fikk over hundre kommentarer. Live Nelvik leste med en blanding av undring og tretthet.