Preben Aavitsland i FHI: -Jeg har konstant dårlig samvittighet

Pandemien har påført ham høyere stressnivå, flere ekstra kilo og konstant mangel på søvn. FHI-overlegen føler seg heldig, tross alt.

– Jeg må ofte stå opp etter at jeg har lagt meg, for å notere ting på blokken her.

Han sitter foran skjermen på et slags hjemmekontor inne på sønnens rom. Nede på det egentlige kontoret har han så dårlig dekning at Preben Aavitsland må løpe ut og inn hver gang han skal ta en telefon.