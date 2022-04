Smakfull dessert av krem, frukt og sukkerbrød Men den gir mening etter hovedretten.

Da jeg for noen uker siden avsluttet måltidet på min favorittrestaurant i Oslo, takket jeg ja da servitøren spurte om jeg var interessert i dessert. For meg er dessert best til frokost eller lunsj eller som et blodsukkerregulerende vannhull midt i krevende arbeidsoppgaver. På restaurant passer den sjelden med melodien i resten av måltidet og fremstår som litt meningsløs.

Men på restauranten i Trondheimsveien ga det mening. Den er tydelig inspirert av det spisestedet som har farget meg mest. St. Johns i London har vært til stede i alt jeg har gjort og tenkt rundt mat siden 1999. I mitt indre univers har det erkebritiske kjøkkenet, med råvarefokus, et ydmykt og lekent forhold til tradisjoner og en intellektuell dybde, trumfet alle andre steder hvor jeg har fiklet med bestikket.