Om du skal velge én vin til jul, velg disse boblene

Årets mest populære vinspalte er tilbake.

Konseptet er enkelt: Kan man dekke alle julens behov i én spalte? Kan vi finne seks smaker som perfekt snor seg rundt rakfisk eller lutefisk? Ribbe og røkt pinnekjøtt? Som i tillegg gir rom for skravling med venner eller en etterlengtet stille stund for seg selv? Årets mest populære spalte er altså tilbake. Jeg har flikket på den i en uke allerede. Viner er tatt ut eller lagt til inn i siste innspurt. For alt er litt skjørt i julen. Måltidene rommer så mye mer enn mat. Smakene må sitte og glede alle rundt bordet. Skjønner du at jeg kjenner på presset?

Nettopp da er det lett å lene seg på teorien og presentere alt som på papiret er riktig. Ja, oransjevin takler både surkål og ertestuing. Men blir din svigerfar glad, da? Høykvalitets riesling blir anbefalt i alle kanaler, men er det hva jeg handler inn selv? Syrlige, stramme hvitviner kler i teorien både svor og ribbefett. Men gir de gjestene dine en følelse av å få et syrespett opp i ganen? I år har jeg forsøkt å være så nedpå og ærlig som jeg bare kan.