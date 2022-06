Forskere advarer mot ny klimakrise – i tarmene

God tarmflora er utrydningstruet. Denne forskeren vil samle på «superbæsj» fra hele verden for å løse problemet.

Du vet det godt, at det du spiser, påvirker tarmfloraen din. Ikke bare kan du bli for tykk eller for tynn. Du kan faktisk også bli slapp og lei deg hvis du velger feil mat.

Forskning viser for eksempel at 95 prosent av «lykkehormonet» serotonin, som også regulerer appetitt og søvn, produseres i tarmen, ikke i hjernen.