Jakten på «jeget» kan være opprivende. Her er fem huskeregler for adoptivfamilier Hun drømmer om å spore opp den biologiske moren sin i Kina. Er ikke adoptivmoren bra nok for henne?

Jeg møter Karen (18) og moren hennes. Karen er adoptert og ønsker å finne ut mer om bakgrunnen sin. Men å spore opphavet sitt i Kina har vist seg å være vanskelig. Mye vanskeligere enn Karen er blitt forespeilet av moren sin.

Dette har skapt en kløft mellom mor og datter. Karen føler at mor har holdt henne for narr, og mor forstår ikke hvorfor det er så viktig for henne å finne en annen mamma. Det er jo de som er familie?