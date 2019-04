Alt henger sammen med alt. Jeg tenkte å minne deg på akkurat det nå, i den stille uken. La meg introdusere deg for Benedikt av Nursia. Han levde i Italia på 500-tallet. Dypt troende og kjent for sin asketiske livsførsel. I perioder levde han som eremitt. Allerede i egen levetid fascinerte han mange. Senere skulle han bli inspirasjonen til munkeordenen Benediktinerne, og langt senere – Cistercienserordenen.

Hva har dette med deg å gjøre? Mye, skal det vise seg. Du skjønner, Benedikt laget en samling tekster delt inn i 73 kapitler. De er praktiske og viser hvordan livet i klosteret skal innrettes. Der argumenterer han for at klostrene bør være selvforsynte enheter. Munker trenger altervin. Hvis man følger resonnementet om at Jesus løfter kalken og sier «dette er mitt blod», og at altervinen er et hellig symbol, da kan man ikke overlate druedyrking og vinlaging til hvem som helst.