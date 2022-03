Foreldrekoden: Hvordan hjelper man en 14-åring som er lammet av prestasjonsangst?

Hun tør ikke løpe mens noen ser på. Hvordan hjelper man en 14-åring som er lammet av prestasjonsangst?



Linda har gått i lås. Hun har alltid elsket friidrett, men etter at hun begynte på ungdomsskolen, er hun blitt som lammet av nerver foran konkurranser og stevner.

Nå føler hun at hun skuffer både foreldrene, treneren og alle som har lagt ned så mye innsats for at hun skal bli best. Selv synes hun ikke at det er verdt det.