Da 29-åringen vant den gjeve litteraturprisen, holdt han en tale som sjokkerte publikum

Jonas Eika (29) trodde han hadde skrevet en merkelig bok som få ville lese. Så vant han Nordisk råds litteraturpris.

Jonas Eika sitter alene ved et kafébord i en hage og leser. Hagen er tilvokst og frodig på en ikke-urban måte til tross for at den tilhører Karens Minde Kulturhus midt i København. Det er her, i andre etasje, bak det åpne vinduet, at Eika har skrivestuen sin. Boken han sitter bøyd over, er tynn og ser gammel ut.

Rosa skjorte og sandaler. Én stor, spinkel ørering i hvert øre. Ikke de lange øredobbene som han hadde på da han holdt den famøse talen etter å ha mottatt Nordisk råds litteraturpris i fjor som den yngste gjennom alle tider. Han ser avslappet og konsentrert ut.