Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg har en samboer som står i en litt komplisert ­situasjon med barn. Han har to barn med to forskjellige mødre, og ingen av barna var planlagt eller ønsket fra hans side. Den første kom som følge av en sommerflørt, mens med nummer to var han i et kortvarig forhold som han vurderte å gå ut av.