Hedvig Montgomery

En mor spør meg til råds om sin 14-årige datter. Hun mistet faren sin for ett år siden, men nekter å snakke om pappa, nekter å delta i sorggruppe, lukker døren til rommet sitt og lever stort sett som vanlig.

Mor er fortvilet. For må man ikke snakke sammen om vonde ting? Og kan det ikke være skadelig å stenge sorgen inne?

Når man mister en forelder tidlig, blir livet satt på spissen. Skjer det midt i den omveltende frigjøringsfasen, kan følelsene bli ekstra vanskelige å håndtere. Derfor ser tenåringens sorg annerledes ut enn den voksnes.

Legg til at sorg er noe privat, det treffer oss bak fasaden, på vårt mest hudløse og sårbare sted. Det er ikke et rom man alltid har lyst til å vise frem, og slett ikke i en alder da det skjer så mye viktig nettopp i dette rommet.

Problemstillingen gjør kanskje ekstra vondt i en tid da det å «snakke om det» er det nye mantraet. Mange foreldre føler seg mislykket hvis de ikke får barna til å dele. «Få det ut, det blir bedre når du får satt ord på det.» Vi vet det, vi sier det, og likevel er det vanskelig å få til i praksis. For selv om sorgen kan være lettere å bære når den er delt enn innesperret, er det noen ganger umulig for barn og unge å snakke om den. Hva gjør vi da?

Sorg i små doser

For det første må vi forstå hva dette handler om. Barn har en stor tilgang til egen fantasi, og ennå ikke modenhet nok til alltid å forholde seg til realitetene. De trenger å beskytte seg selv og den utviklingen de står midt oppe i. Derfor er de ikke klare for å snakke om virkeligheten hele tiden, de må ta den inn i drypp for å fordøye den. Spesielt når virkeligheten er vond.

Dermed tror foreldrene kanskje at barnet ikke har innsett eller forstått hva som har skjedd. Men det stemmer ikke. Barn og ungdom tar til seg både det som blir sagt og det som ikke blir sagt, det som blir vist frem og det man forsøker å skjule. De får med seg det som skjer. Men de må finne en måte de selv kan eie det på, og det kan være en annen måte enn voksen-måten.

At barn får med seg vanskelige ting, betyr ikke at de vil snakke om dem lenge av gangen. For treåringer kan samtalen vare i 30 sekunder, så vandrer oppmerksomheten deres videre. For en tenåring kan det gå 90 sekunder. De korte snuttene virker nesten provoserende på en voksen: «Du kan da ikke begynne å tenke på noe annet med én gang?»

Men jo, de tar inn så mye som de tåler av gangen og vender heller tilbake til temaet senere. Og akkurat der er kanskje barn klokere enn oss. De vet at de kan komme tilbake til det vonde, at å dykke ned i det for lenge av gangen kan gjøre det tyngre å bære.

Ulike faser

Det er så klart store forskjeller fra barn til barn. Noen bruker følelsesregisteret sitt fullt ut, andre holder seg mer på midten. I en sorgprosess kommer individuelle forskjeller tydelig frem.

Forskjellene mellom ulike utviklingstrinn er også store. Treåringen beskytter seg og forsvinner inn i lek. Så kommer en lang fase, med en topp i 10-12-årsalderen, da mange barn blir i stand til å snakke litt om det vanskelige. Da kan de gråte, rase og spørre.

Men når de så kommer opp i tenårene, får de ofte et større behov for å beskytte seg igjen. Beskytte sitt eget liv, den utviklingen som spirer i dem, det fellesskapet de skaper med jevnaldrende. De vil ikke være annerledes, vil ikke la denne viktige tiden ødelegges av ting de ikke kan få gjort noe med.

«Ah!» sier mor «En av de få gangene hun sa noe, sa hun at det ikke spiller noen rolle at vi snakker om det, at det er bortkastet. Jeg ble så sint på henne!»

Det kan føles som om tenåringens behov for å beskytte seg er en anklage mot den voksne. Men slik er det ikke, det er et uttrykk for trangen til å skape sin egen verden.

Husk også at det kan være helt andre ting enn samtaler som når inn til en 14-åring. Musikk som berører, historier hun leser på nettet og som vekker voldsom innlevelse. Det kan være lettere for henne å forholde seg til andres smerte enn sin egen.

Dette kan virke uforståelig for andre i familien, for det som binder sammen i sorgen, er jo en felles opplevelse av savn. Ikke en sang som man hører på med ørepropper, eller historier på nettet om fremmede som har opplevd noe vondt. Så hvordan trekke tenåringen litt mer inn i det som skjer her og nå?

Minnesteder

For en ungdom kan det være lettere å åpne seg om sorgen hvis det finnes noe hjemme som man kan peke på og snakke om. Ikke overalt, men på noen få steder som blikket og oppmerksomheten kan vandre til, og som påminner om at noe har skjedd. Noen bilder av den forelderen som er borte, en bok å bla i med minner. Å ha slike objekter, gjør det lettere å snakke uten å bli altfor naken selv.

Barn og unge trenger også å se at det går bra med den forelderen de har igjen. Å håndtere sin egen sorg er faktisk vel så viktig som å bekymre seg for barnas. Gå i sorggruppe selv, søk fellesskap som hjelper deg. Slik kan du vise vei for en tenåring som kommer litt bak deg i løypen, og samtidig vise at du ikke blir borte.

Og den sangen som virker så fremmed, den historien på nettet – kanskje kan du få noe ut av dem, du også? Kanskje gir de et gløtt inn i din tenårings sinn og følelser her og nå. Se og lytt uten å dømme. Da blir det tryggere å dele.

Det lange farvel

Å miste en nær er noe av det vondeste som kan treffe oss. Å miste foreldre i en fase da de trengs så veldig, treffer barn på en måte som de ikke aner hvordan de skal håndtere. Da trenger de oss voksne, men kanskje på andre måter enn vi tror. De trenger oss for å få omsorg, for å se at livet går videre, og som en slags «hub» for å minnes den som er borte. Et sted å koble seg på når de er klare for det.

En hovedoppgave for alle tenåringsforeldre er å gjøre barnas liv så levelig som mulig i de mest omveltende årene. Slik sett er tenårene en uheldig alder å miste en forelder. Men noen opplever det likevel, hvert eneste år. Da er det to ting som gjelder: Å skape gode øyeblikk her og nå, og å gi ungdommen en mulighet for å sørge på sin måte. For ungdom leter etter sin måte.

Må en 14-åring gå i sorggruppe? Det er fint hvis hun vil, for å snakke med andre som har opplevd noe liknende, kan være en god ventil. Men ingen bør tvinges til det. Gi henne tilbudet, og si at du forstår det hvis hun sier nei. Men legg til at det går fint an å gjøre det senere. Det kommer til å finnes sorggrupper også til neste år.

Sorg er noe langsomt. At den håndteres helt «etter boken» når den er på sitt mest akutte, er egentlig ikke det avgjørende. For sannheten er at dere som familie kommer til å håndtere den i alle årene som kommer. I juler og høytider, på årsdager og i møte med nyheter om sykdom og død.

Det kommer alltid en ny mulighet til å snakke om og dele sorgen.