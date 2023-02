Vinskolen: Slik trener du nesen

Det holder ikke bare å fremsnakke luktesansen. Her har du oppskriften på hvordan du går frem for å oppdage en verden av duft.

Selv folk som har hatt vinsmaking som hobby i flere år, synes det er krevende. De snuser, men klarer liksom ikke å sette ord på duften de vagt gjenkjenner. Det er som å være fanget på en evigvarende mingle-fest, der du stadig møter mennesker du vet du har møtt tidligere – men hvor?

Forrige uke fortalte jeg om da jeg som godt voksen begynte å trene nesen min. Målet var å bli flink med vin. Bivirkningen var at jeg begynte sanse verden på en annen måte. Jeg tok inn flere fasetter, kan du si. Som å skru opp volumet på radioen. Få lesebriller når du leser en bok med liten skrift. Men når jeg omtaler det slik, høres det nesten mytologisk ut. Som om jeg hyller luktesansen inn i et magisk slør. Duft er en praktisk, tilgjengelig og fysisk oppgave. Jeg tenkte vi kunne gå i gang først som sist.

Minnebanken

Egentlig er det den vi trener opp. De fleste duftene i vin minner om dufter du omgir deg med jevnlig. Du har antakelig kjent dem før. Men så er det dette med å huske, da. Vi skal trene opp hukommelsen din. Knytte duft til råvare eller gjenstand. For hver gang du snuser bevisst, og knytter koblingen mellom duft og assosiasjon, vil forbindelsen bli sterkere. I starten er sporet svakt. Sammen kan vi kjapt sørge for at det dannes en sti i hjernen din. Og med tiden – en motorvei.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.