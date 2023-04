Mine beste triks

Trodde du alt håp var ute om du glemte vinopptrekker, boblene i frysen eller pappvin i skapet? Her er mine beste triks som redder deg.

Endelig fremme på hytten! Påskeferien kan starte. Det er bare et problem: Vinopptrekkeren er forsvunnet. Du glemte å kjøle ned boblene. Vinglassene dine lukter rart. Kan man egentlig drikke pappvinen som har stått siden jul? Her er mine beste triks på akutte problemer og finurlige problemstillinger.

Mangler vinopptrekker! Huff, da. Hva mange gjør i denne situasjonen, er å presse korken ned i vinen med tommelen. Resultatet? Korkbiter flyter rundt i glasset og det blir vanskelig å helle. Andre foreslår i fullt alvor å slå flasken inn i veggen, beskyttet av en sko. Klart du skal fikse utfordringen langt mer elegant! Ta av emballasjen på flaskehalsen. Finn frem en lighter. Ser du den lille glipen mellom vinen og korken? Ved å varme opp flaskehalsen, vil luften inni flasken ekspandere. Trykket øker. Korken presses ut. Pass på øynene!

Glassene lukter rart! Jeg pleier alltid å snuse ned i tomme glass. Særlig glass du sjelden bruker har urovekkende ofte en litt ubehagelig lukt. Sånt skal ikke få skjemme vinen din. Kalk, støv og kryssfinér fra kjøkkenskapene dine kan alle forringe smaksopplevelsen. Skyll i rikelige mengder lunkent vann. Min opplevelse er at vin gir den beste finishen. Hell så en liten skvett vin i glasset. Snurr, slik at vinen dekker hele innsiden og hell ut. Glasset er preppet og klart!

Varm vin! Har du fryser? Da bruker vi den. Resultatet av å sjokkjøle vin er som regel godt. Mange av dere har tilgang til rikelige mengder snø like utenfor hyttedøren. Husk å omslutte vinen godt. Fremdeles i beit? Kombinasjonen isbiter og kaldt vann i bøtte fungerer bedre enn isbiter alene. Flasken blir mer omsluttet og kjøles raskere.

Glemte vinen i frysen! Ai, det er et større problem. Skal du tine vin, må du gjøre det skånsomt, i vannbad. Mikrobølgeovn har null prosent suksessrate, dessverre.

Gi luft! Mange vet at dyre viner ofte helles over i karaffel før servering. Men visste du at pappvinen din tjener kanskje aller mest på å få strukket litt på beina før du drikker den? En liten halvtime i karaffel gjør det enklere for deg å fange flere nyanser i vinen.

Har ikke karaffel! Folk som dekanterer jevnlig, har ofte fancy karafler formet som svane eller kobra. Om du ikke har det, er alt tapt da? Bortsett fra estetikken, er formen på beholderen ikke viktig. Bruk litermål, mugge eller annen flaske om du mangler karaffel. Hell fra flasken over i annen beholder. Hell tilbake i flasken. Vinen er luftet.

Skåler jeg rett? Hvor høyt skal glassene heves? Var det blikkontakt før eller etter skålen? Spiller det egentlig noen rolle? Nærvær trumfer etikette. Still spørsmål. Vær interessert. Vær varm. Drikk med moderasjon. God påske, alle sammen.