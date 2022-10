Psykolog Frode Thuen: Jakten på kjærligheten

Brev fra en eldre kvinne til en ung kvinne som leter etter en kjæreste.

I uke 35 skrev en ung kvinne i denne spalten om sitt store savn etter en kjæreste, og ukens spalte tar utgangspunkt i dette innlegget. Her er det en eldre kvinne som reflekterer rundt hva som må til for å finne seg en partner. Hun skriver blant annet følgende:

Innsenderen påpeker at hun aldri har fått bekreftelse fra en gutt.

For å være 26 år, synes jeg tankegangen er ganske så selvsentrert og veldig passiv. Det finnes selvfølgelig dem som har talent for kjærlighet, og som får masse bekreftelse og lett finner seg kjærester. Men for mange av oss er det ikke slik. Vi får ikke bekreftelse, den må vi tilkjempe oss. For oss krever det innsats å finne en kjæreste – og vilje og nysgjerrighet.

Og vi må være villige til å gå på trynet, mange ganger. Jeg vil derfor spørre: Hva har du gjort for å få en kjæreste? Hvor langt har du strukket deg? Hvor mye ubehag har du tålt?

Mange kleine situasjoner

Jeg kan huske at kjærestejakten ikke bare var forbundet med glede. Det var også mye uvisshet, kleine situasjoner og stadig nye sjanser og forsøk. Det var situasjoner jeg var ubekvem i, og hendelser jeg angret på i etterkant. Slik var det nok for guttene også! De ville også bli sett, de ville også finne en kjæreste. Og den eneste måten å finne ut av om det kunne bli noe, var jo ved å teste det ut.