Jeg sliter med følelser av sjalusi. Kjæresten min har vært gift før, de har tre barn sammen og eksen hans er derfor en del av hverdagen vår. Mer når vi har barna, og mindre når de er hos henne. Jeg har akseptert dette, og det går stort sett greit. Det er likevel fortsatt uvant at bare de to er sammen når det gjelder foreldresamtaler, men det går seg til, tenker jeg. Jeg og eksen hans kommuniserer og samarbeider også bra, så jeg tror vi har et bedre forhold enn mange andre i tilsvarende situasjon.

Det jeg imidlertid sliter med, er at han har vært gift før, og det vil jeg absolutt ikke høre om. I dag glapp det for eksempel ut av ham at stedet vi var på, også var åstedet for utdrikningslaget hans.