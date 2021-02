Frode Thuen: Faren mener familieterapi ødela hans forhold til datteren

Barnas mor truet med rettssak om han ikke ble med. Faren opplevde at bare hun ble lyttet til.

Jeg har to barn som nå er myndige. Min sønn, som er yngst, har jeg hele tiden hatt god kontakt med. Datteren min har jeg knapt sett de senere årene. Bakgrunnen er at moren deres truet med rettssak, hvis jeg ikke ble med i familieterapi etter at vi hadde flyttet fra hverandre. Hun mente at vi samarbeidet dårlig.

Litt ut i terapien kom det frem at jenten, som da var 13 år, ikke lenger ville bo hos meg. Moren insisterte på at jeg ikke lyttet til det hun ga uttrykk for. Jeg opplevde at hun var utydelig, men kontaktsøkende med hensyn til omsorg. Mor gikk etter hvert til retten, og det ende i et forlik som innebar litt redusert samvær med min datter og fortsatt delt bosted for min sønn.