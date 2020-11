Under et av sine mange dykk, oppdaget Erling (65) plutselig noe nytt på havets bunn

Som et sukkertøy lyste det opp på toppen av det svarte undervannsskjæret. Erling Svensen (65) var på vei opp fra et fritidsdykk utenfor Egersund, da han oppdaget skapningen. Nå svømte han nærmere.

Denne nakensneglen hadde han aldri sett før. Det var det heller ingen andre i Norge som hadde gjort. En rekke eksotiske dyr dukker opp langs kysten vår.

Den varme Golfstrømmen har alltid forført mange gjester nordover. Vinterklimaet har imidlertid satt en iskald stopper for langsiktig etablering. Men nå slår stadig flere besøkende seg ned.

For spillereglene er i endring. Global oppvarming har gjort at temperaturen langs norskekysten i snitt har økt med 1–2 grader de siste 30 årene. Dermed rulles den røde løperen ut for mange av de invaderende marine artene.