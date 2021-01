Vibeke Lochner (47) liker aller best vinglasset rett etter jobb

Et par glass vin i sofakroken. En kjapp øl etter jobb. Det er én side av alkoholen vi sjelden snakker om her til lands: Den positive Hvorfor er vi så redde for å snakke om at vi liker en liten rus?

Silkebørst, bedårende beruset eller den perfekte promillen. Mange elsker følelsen av lett alkoholrus. Det mener forskere at nordmenn på hjemmekontor må snakke mer åpent om.

– Jeg har nok drukket oftere under koronapandemien, men ikke mer.

Vibeke Lochner (47) sitter sammen med barndomsvenninnen Christina Lind (47). De møtes jevnlig over et glass bobler eller to nå som de endelig igjen bor i samme nabolag.