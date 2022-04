Matskolen: Fiskegryte cacciucco

Vanskelig å si, lettere å spise.

Du finner den samme retten i fjæresteinene rundt nesten hele Middelhavet, men navnet varierer. Dette er fiskerens gryte basert på det han fikk samlet sammen på stranden, fisk som var for små eller for få til å selges, noen tørre brødskiver og et par bløte tomater. Den skulle lages i én gryte over ett ildsted og med enkle redskaper. Etter at restaurantene og hotellene tok eierskap til den, ble retten mindre enkel og ydmyk.

Franskmenn kaller den bouillabaisse og grekerne kakavia. Katalanerne mener at den heter suquet. Jeg lærte å sette sammen sjømatgryten i Viareggio i Toscana. Der sverger man på at den egentlig er deres, og at navnet er cacciucco (uttales katsjukko). Det stopper selvfølgelig ikke der. Den som roter seg nedi etymologigryten, finner at ordet har sitt opphav i det tyrkiske begrepet kaçukil, som betyr noe sånt som «små biter».