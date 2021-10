Seks viner som får toppkarakter

Ingen nyvinninger. Ingen hippe påfunn. Bare velprøvde ting som har tålt tidens tann.

Med jevne mellomrom dukker spørsmålet opp: Hva er min favorittvin? Og jeg svarer, som sant er, at jeg ikke har en. Følelsen av å være på oppdagelsesferd, er hva jeg verdsetter aller, aller mest med jobben min. Utviklingen går så fort. Nye smaker, stiler, regioner og produsenter markerer seg positivt eller går av moten. Det er en jobb bare å henge med i svingene. Derfor insisterer jeg ofte på at du bør prøve noe nytt. Kan det medføre at vi overser klassikerne?