Nordmenn overkoker risen. Tør du bytte ut riskremen med denne lekkerheten?

Det finnes faktisk risdesserter med ryggrad.

For 25 år siden jobbet jeg på et kjøkken i Italia. Der ble jeg bedt om å lage en torta di riso, en italiensk riskake. Jeg hadde smakt et par varianter tidligere, men de ga meg akkurat like lite som en norsk riskrem. Pregløse, søte og tunge uten tyggemotstand eller karakter. Følgelig var jeg middels fornøyd med oppgaven.

En gang i tiden var ris en eksklusiv råvare som representerte velstand. Da var det sikkert legitimt å koke den til det ugjenkjennelige for å trekke ut stivelse nok til å lage velling og pudding. Da Italienerne i senere tid utviklet sin risotto, var det ikke lenger nødvendig å kryste ut hver eneste kalori av riskornet for å høste all energien, så man lot det være igjen litt næring for sjelen: tyggemotstand. Riskornet i en risotto skal være virkelig underkokt i kjernen. Dette kan det ta litt tid for oss fra nord å forstå, men har du først fått smaken, er det umulig å gå tilbake. Dette skjedde liksom aldri med risdesserter. Eller gjorde det det?