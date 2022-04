Da festløven ble dødssyk, var det ett sted han måtte tilbake til

Fortellingen om da en lillebror, en bestevenn og en døende mann dro på tur for å ta farvel med favorittstedet sitt.

Enhver som hadde tilbrakt tid på Ibiza med Nils Arne Morka før musklene hans begynte å dø og seigpiningen startet, visste hvordan det kom til å bli:

Mannen sov nesten ikke. Dundret som et godstog fra frokost til bassengklubb, middag, videre til kveldens store konsert, så nattklubb, hjem til soloppgang, redd for å gå glipp av noe, urolig for å søle vekk tid, «sove kan vi gjøre når vi kommer hjem!» kunne han rope mens han danset med én drink i hver hånd.