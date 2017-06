Kanskje var det enklere før. Da taxfree-butikken var fem hyller innerst i et hjørne og verden var oversiktlig og håndterbar. Gardermoen ligner mer et eksklusivt kjøpesenter nå. Glinsende overflater. Hyllemeter på hyllemeter. Rullende videoer av supermodeller som stumt forsøker å formidle deg noe. Men én ting har ikke endret seg nevneverdig: Tiden du har på å handle før bagasjen din ligger klar på rullebåndet, og ungene dine har startet et kappløp oppå båndet, mot kjøreretningen. Det er omtrent da hjernen din kortslutter.

Jeg kjenner følelsen. Teflon-hjerne i ankomsthallen på flyplassen. Jeg paralyseres. Og det er rimelig spesielt med tanke på at jeg har smakt meg gjennom hele vin-sortimentet. Flere ganger. Jeg vet hva som står der. Likevel – i taxfree butikken transporteres jeg tilbake til tiden da jeg ikke kunne noe om vin. Først står jeg paralysert i to minutter. Det betyr at jeg allerede har svidd av en fjerdedel av tiden de fleste av oss har til rådighet der inne. Sist ringte jeg min mann. Han kan ingenting om vin, men fremsto likevel som mitt beste alternativ i situasjonen.