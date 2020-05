Hele familien på åtte har vært hjemme samtidig i ukevis. Krise for parforholdet, tenkte John (50) og Karoline (38). Men så kom vendepunktet, og de ble mer forelsket. FOTO: Stein Bjørge

Ekteparet trodde de skulle krangle konstant i koronakrisen. I stedet er forholdet blitt bedre.

De har seks barn til sammen og så for seg trøbbel i parforholdet under koronakrisen. Psykolog Frode Thuen gir råd til par som kjenner at det koker nå.