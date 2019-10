Bare bamsen er igjen etter at sønnen til Silje Røllheim Smedsrud og Geir Smedsrud flyttet ut. FOTO: Monica Strømdahl

Da sønnen skulle flytte hjemmefra, la foreldrene en plan for å unngå skilsmisse

Ikke i noen andre land i Europa flytter barna hjemmefra så tidlig som her i Norden. At barna flytter ut, innebærer en risiko for forholdet. Men det finnes råd.