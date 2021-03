Uken som gikk har vært tungt preget av koronaregler. Noen hisser seg opp over hyttepåsken, mens andre skyter kjærlige piler over fjellet.

Statsminister Erna Solberg (H) er under etterforskning for brudd på smittevernforskriftene etter Geilo-turen i vinterferien.

Til og med statsministeren har mistet oversikten over koronareglene.

Politisk redaktør i Nidaros Snorre Valen mener unntaket for hyttereiser i påsken ikke lar seg forklare rasjonelt.

«Når kvinner kjører, foregår det i et roligere og mer behersket tempo. De tar ikke unødvendig risiko, og bryter sjelden fartsgrensen», sier UP-sjef Terje Oksnes til BT. Foto: Aksel Bergsaker Lindberg

Ukens kjøretips

Politiet til mannlige sjåfører: – Kjør som deres koner!

I all hovedsak er det menn som står for fartsovertredelsene i påsken. Utrykningspolitiet (UP) har funnet løsningen.