Ryanair åpner på Oslo Lufthavn om kort tid – allerede nå kan en se konkurranse på prisene.

- Jeg tror nok vi kan kalle det en liten priskrig på flybilletter til London allerede nå, og at det stammer nok fra at Ryanair starter opp med ruter fra Gardermoen. For det er klart at når de tilbyr så lave priser på sine flyreiser, så er det mange som lar seg friste. Imidlertid tror jeg at de andre flyselskapene vil være flinkere til å fortelle hva som er inkludert i deres flybilletter og til hvilken av Londons flyplasser de flyr, sier markedsansvarlig Ellen Wolff Andresen i reisebyrået Ticket.

Men hun understreker:

- At Ryanair starter fra Gardermoen gir økt tilbud fra den flyplassen, men samtidig legger de jo ned tilbudet fra Rygge. Så om det blir så stor endring i det totale tilbudet på Østlandet gjenstår å se.

Tur/retur under 300 kroner

I slutten av oktober går startskuddet for Ryanair på Oslo Lufthavn – med rute til London Standsted. Et kjapt søk viser at flybilletter med utreise lørdag og hjemreise tirsdag koster 276 kroner tur/retur for det billigste alternativet.

Norwegian frister med 199 kroner én vei i sin høstkampanje, mens SAS har billettpriser til 349 kroner én vei i sin lavpriskalender. De billigste billettene fra British Airways ligger rett i underkant av 400 kroner.

- Det er veldig billig å fly med Ryanair om man velger billigste løsning med kun håndbagasje. Velger man å bestille direkte hos Ryanair og å ta med bagasje er prisen omtrent den samme som vi har med Norwegian, sier Andresen.

Redd for å fly? Se denne listen: De 20 sikreste flyselskapene i verden

Vidar Ruud/ NTB scanpix

Hun har sammenlignet flybilletter med Norwegian og SAS i tidsrommet november til februar.

- Det er reiser med Norwegian som er billigst. Det er viktig å merke seg at når man kjøper reiser med Norwegian gjennom oss så har hver passasjer to kolli a' 20 kilo som de kan sjekke inn inkludert i prisen. Dette er årsaken til at det er forskjell i pris når du søker hos oss og direkte hos Norwegian hvor du må betale for bagasjen i tillegg, forklarer hun.

London er en av storbyene nordmenn reiser aller mest til og Tickets bestillingsoversikt viser at reiser hit til byen øker fremover.

- London har «alltid» ligget på våre topplister, og lysten til å reise dit blir selvfølgelig ikke mindre med billige flyreiser. Vi har for eksempel en økning august på bookinger til London på 19 prosent. Men det er også viktig å merke seg at valutakursen selvfølgelig spiller en stor rolle her. De aller fleste reiser til London for å shoppe og da er valutakursen viktig og hva du faktisk har lov til å ha med av bagasje på flyet hjem igjen, sier Andresen.

Til sammenligning viser et kjapt prissøk at ruten fra de andre norske flyplassene Sola, Flesland og Værnes og til London koster fra 299 kroner én vei med Norwegian. Med SAS starter prisene fra rundt 500 kroner i lavpriskalenderen.

Hva er egentlig valutakursene nå? Sjekk vår valutakalkulator!

Fått med deg vår store sikkerhetskontrollsjekk? Kun ett sted passerte både vannflaske og toalettsaker

Nå blir det enda billigere å nå London

De tre flyselskapene flyr til tre ulike flyplasser, SAS til Heathrow, Norwegian til Gatwick og Ryanair til Stansted. Med sistnevntes oppstart gir det rundt 1300 flere seter til London hver dag.

Både SAS og Norwegian sier de ønsker den økte konkurransen på London-ruten fra Oslo Lufthavn velkommen.

- Ryanairs inntreden på OSL skjerper konkurransen ytterligere mellom Oslo og London. Vi står oss godt i konkurransen nå med vårt produkt, og med prisnivåene som lar seg godt sammenligne når gebyrene fra de andre aktørene regnes inn, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Dette er det blitt bråk om: Har du mottatt dette kravet fra Norwegian?

Han mener SAS har et klart konkurransefortrinn:

- Ved å fly på Heathrow og den moderne Queen Elisabeth terminal. Derfra er det kun 15 minutter inn til sentrum med Heathrow Express og det gjør vår rute til et attraktivt og bekvemt alternativ blant reisevante, mener han.

Norwegian tror det bare vil bli billigere for nordmenn å komme seg til den britiske hovedstaden.

- Økt konkurranse er bra for de reisende, fordi det nå blir det enda billigere for nordmenn å reise til London. Vi skal definitivt gi Ryanair konkurranse om både forretnings- og fritidsreisende mellom Oslo og London med våre lave priser og nye, mer miljøvennlige fly med gratis internett, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

I forrige uke kom det også meldingen om at Ryanair gjenopptar ruten mellom Torp og London Stansted i mars neste år.

Visste du at lyd påvirker smakssansene? Derfor smaker maten annerledes i luften

